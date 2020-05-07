2020/05/07 | 00:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص كلمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مجلس النواب بجلسة التصويت على نيل الثقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 00:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص كلمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مجلس النواب بجلسة التصويت على نيل الثقة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص كلمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مجلس النواب بجلسة التصويت على نيل الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).