الحلبوسي : نسعى لتشكيل حكومة

2020/05/07 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على تشكيل حكومة قال انها قادرة على مواجهة المصاعب في البلاد.وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.وأضاف انه “في ظل وباء كورونا والتحديات التي تواجه العملية السياسية؛ نسعى لتشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة جميع المصاعب”.وبدات مساء الأربعاء جلسة مجلس […]

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