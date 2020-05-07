بغداد اليوم تنشر المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي

2020/05/07 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نص كلمة رئيس الوزراء المكلف السيد مصطفى الكاظمي في مجلس النواب بجلسة التصويت على نيل الثقة

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بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس النوّاب المحترم..

السيدات والسادة أعضاء مجلس

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر برلماني، مساء اليوم الاربعاء، بتقديم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي منهاجه الوزاري للحكومة الجديدة داخل مبنى البرلمان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف قدم منهاجه الوزاري وبدأ بعرض

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر نيابي، الخميس، بان 3 نواب جدد أدوا اليمين الدستورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "النواب حسن عباس شويرد واياد هاشم علاوي وريزان دلير وعلي غركان أدوا اليمين الدستورية بدلاً من اياد هاشم

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