الكاظمي بجلسة منح الثقة: هذه الحكومة حكومة حل لا حكومة ازمات

2020/05/07 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته حكومة حل لا ازامات.

وقال الكاظمي خلال جلسة منح الثقة له المنعقد الان، إن "هذه الحكومة حكومة حل لا حكومة ازمات".

وكان مصدر برلماني افاد، مساء اليوم الاربعاء، بتقديم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي منهاجه الوزاري للحكومة الجديدة داخل مبنى البرلمان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف قدم منهاجه الوزاري وبدأ بعرض كابينته الوزارية بجلسة منح الثقة داخل مجلس النواب".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر برلماني، مساء اليوم الاربعاء، بدخول رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي برفقة المكلف مصطفى الكاظمي مع الكابينة الوزارية للأخير، إلى قاعة الجلسات بمجلس النواب تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة.

قبيل ذلك، أفاد مصدر برلماني، بانتهاء اجتماع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مع قادة الكتل تمهيداً للدعوة الى عقد جلسة منح الثقة.

وعقد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء الكتل، بحضور رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي وتشكيلته الوزارية.

ووصل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الى مبنى البرلمان مع الوزراء المرشحين لتشكيلته الوزارية، فيما عقد اجتماعا بهم في مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

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