تعرف على الحكومة العراقية الجديدة

2020/05/07 | 01:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية جمعة عناد وزيراً للدفاع علي عبدالامير علاوي وزيرا للمالية خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط نازلين محمد وزيرا للاسكان والاعمار حسن محمد عباس وزيرا للصحة ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء نبيل كاظم عبدالصاحب وزيراً للتعليم عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب …

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