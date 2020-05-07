كيف تعالجون مشاكل الجهاز الهضمي برمضان؟

2020/05/07 | 01:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه كثير من الصائمين مشاكل صحية عديدة خلال شهر رمضان المبارك، بسبب تناول الطعام بإفراط خلال وجبتي الإفطار والسحور، وهو ما قد ينتج عنه اضطرابات هضمية كانتفاخ البطن، وعسر الهضم، وحرقة المعدة، والإمساك، وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي.ولتجنّب مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان يجب اتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بالأطعمة التي تحتوي […]

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