2020/05/07 | 01:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي السيارات “ADAC” الألماني إن مكيف هواء السيارة يستهلك كمية كبيرة من الوقود خلال فصل الصيف في حال عدم استخدامه بشكل سليم.وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أوضح الخبراء الألمان أنه في ظل درجات الحرارة الخارجية المرتفعة جدا يستهلك مكيف الهواء الوقود في بداية مرحلة التبريد بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر/100 كلم.وبعد تبريد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم يستهلك مكيف هواء السيارة من الوقود؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم يستهلك مكيف هواء السيارة من الوقود؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).