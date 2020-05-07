الأردن يدرس إستئناف الرحلات الجوية وتشديد الحظر في العيد

2020/05/07 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭,‬‭-‬الزمان‭ ‬دعا‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬حكومة‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حلول‭ ‬خلاقة‮»‬‭ ‬للإستئناف‭ ‬‮«‬التدريجي‭ ‬والمحدود‮»‬‭ ‬للرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬إنتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬تلقت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لمجلس‭ ‬السياسات‭ ‬الوطني‭ ‬الأربعاء‭ […]

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