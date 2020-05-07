أنقرة تعلن السيطرة على الوباء

2020/05/07 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭:‬‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التركية‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬‮«‬السيطرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬لكنها‭ ‬دعت‭ ‬الى‭ ‬الاعتياد‭ ‬على‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬اجتماعية‭ ‬تخضع‭ ‬للمراقبة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إبقاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتجنب‭ ‬موجة‭ ‬عدوى‭ ‬جديدة‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬كوجا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬الوباء‭ ‬بات‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬لكن‭ ‬الخطر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ماثلا‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬أن‭ […]

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