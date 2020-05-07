2020/05/07 | 01:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توديع كبير لشيخ المقرئين الطبلاوي القاهرة- مصطفى عمارة مع بدء رحلات نقل المصريين العالقين في الخارج ،اكد سفير مصر بالكويت ان الرحلات الجوية لنقل المصريين العالقين في الكويت سوف تبدأ خلال اليومين القادمين مشيرا ان الأولوية سوف تكون للسيدات والأطفال وكبار السن ، وان السفارة المصرية على تواصل مع الجانب الكويتي للحصول على الاعداد الكاملة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلزام المصريين العالقين بالخارج على توقيع القبول بالحجر في مطروح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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