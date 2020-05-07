إلزام‭ ‬المصريين‭ ‬العالقين‭ ‬بالخارج على‭ ‬توقيع‭ ‬القبول‭ ‬بالحجر‭ ‬في‭ ‬مطروح

2020/05/07 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توديع‭ ‬كبير‭ ‬لشيخ‭ ‬المقرئين‭ ‬الطبلاوي القاهرة‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة مع‭ ‬بدء‭ ‬رحلات‭ ‬نقل‭ ‬المصريين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬،اكد‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬بالكويت‭ ‬ان‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬لنقل‭ ‬المصريين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬سوف‭ ‬تبدأ‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭ ‬مشيرا‭ ‬ان‭ ‬الأولوية‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬للسيدات‭ ‬والأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعداد‭ ‬الكاملة‭ […]

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