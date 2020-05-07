شاهد :الظهور الأول لابنة هشام سليم المتحولة جنسيا

2020/05/07 | 01:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت “نور” ابنة الفنان المصري هشام سليم، التي تحولت جنسيا إلى ذكر بعد يومين من اعتراف والدها خلال ظهوره ببرنامج “شيخ الحارة” بشأن قصة تحول ابنته نور من أنثى إلى ذكر، وبدا ابن هشام سليم بشكل اتضح أنه أكمل مرحلة التحول.وجاء ظهور هشام سليم وابنه “نور” من خلال مقطع فيديو كان قد تم تسجيله […]

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