هيفاء وهبي تقاضي ملحناً بتهمة سرقة 4 ملايين دولار

2020/05/07 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، بسرقة 63 مليون جنيه مصري، او ما يعادل (4,001,346.47 دولار أمريكي)، من حساباتها البنكية عقب استغلاله توكيل عام منها خلال عملهما سويا.وقال المستشار ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية في مصر إنه حرر محضر ا يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم […]

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