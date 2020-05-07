2020/05/07 | 01:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع الأكاديميين يهنئ الدكتور نبيل كاظم تسميته وزيرا للتعليم العالي ويتبنى تقديم الدعم لتصحيح مسارات العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 01:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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