رئيس الجمهورية: يجب الاسراع باستكمال الحكومة لمواجهة التحديات

2020/05/07 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لنيله الثقة، فيما دعا الى الاسراع باستكمال الحكومة لمواجهة التحديات.

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