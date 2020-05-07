السيد عمار الحكيم يدعو حكومة الكاظمي للالتزام بالبرنامج الحكومي والتهيئة للانتخابات المبكرة

2020/05/07 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، حكومة الكاظمي للالتزام بالبرنامج الحكومي والتهيئة للانتخابات.

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