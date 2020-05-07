أول ترحيب دولي بتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي

2020/05/07 | 01:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد السفير البريطاني ستيفن هيكي، الخميس، الوقوف على اهبة الاستعداد لدعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال السفير في تغريدة له، "التهاني للسيد مصطفى الكاظمي على توليه منصب رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "المملكة المتحدة تقف على اهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الاصلاح الاقتصادي والامني، وكذلك في محاربة داعش".

وتابع، "اتطلع الى العمل معه ومع حكومته لمواصلة الشراكة القوية بين بلدينا".

بغداد اليوم ـ متابعة

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، فجر اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنيل حكومته الثقة في البرلمان.

وقال صالح في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "أباركُ لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة، وبهذا ن

بغداد اليوم ـ متابعة

أكد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب العراقي.

وقال الكاظمي في تغريدة، على حسابه في "تويتر"، "اليوم، منحَ مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق

بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب، الخميس، جلسته الى اشعار اخر بعد التصويت على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق من الخميس، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي ادت اليمين الدستورية ايذانا

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