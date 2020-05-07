الكاظمي يغرد بعد منحه الثقة: سأعمل على نيل ثقة الشعب

2020/05/07 | 02:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد منحه الثقة من قبل مجلس النواب اليوم الخميس،.وقال الكاظمي في تغردة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه: “اليوم منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وساعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا”.واضاف “امتناني لكل من دعمنا، واملي ان تتكاتف القوى […]

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