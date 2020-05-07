“العهد نيوز” تنشر قائمة الوزراء الذين صوت عليهم البرلمان والاسماء المرفوضة

2020/05/07 | 02:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم الخميس، قائمة اسماء الكابينة الوزارية التي صوت عليها البرلمان خلال جلسة اليوم، اضافة الى المرشحين الذين تم رفضهم.وادناه قائمة بالاسماء: -الدكتور علي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية-جمعه عناد وزيرا للدفاع عثمان الغانمي وزيراً للداخلية نازلين محمد وزيرا الاسكان والاعمار حسن محمد عباس وزيرا للصحة خالد نجم بتال وزيراً للتخطيط-نبيل […]

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