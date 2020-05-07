2020/05/07 | 02:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: ندعو حكومة الكاظمي الى الالتزام بما الزمت به نفسها في برنامجها الحكومي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 02:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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