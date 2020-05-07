2020/05/07 | 02:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكغورك: الكاظمي قائد متمرس.. نتمنى له التوفيق في دوره الجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 02:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكغورك: الكاظمي قائد متمرس.. نتمنى له التوفيق في دوره الجديد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكغورك: الكاظمي قائد متمرس.. نتمنى له التوفيق في دوره الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).