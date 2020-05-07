الكاظمي ينال ثقة البرلمان رئيساً للحكومة العراقية وتأجيل تسمية حقيبتي الخارجية والنفط

2020/05/07 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ نال‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ثقة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬ليكون‭ ‬ ‬رئيسَ ‬سابع حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ .‬وادت‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬الجديدة‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬تسمية‭ ‬وزيري‭ ‬النفط‭ ‬والخارجية‭ ‬مع‭ ‬تعهد‭ ‬الكاظمي‭ ‬بعدم‭ ‬منح‭ ‬حقيبة‭ ‬النفط‭ ‬الا‭ ‬لوزير‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ .‬وفي‭ ‬التفاصيل‭ ‬،‭ ‬ […]

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