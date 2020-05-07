الجائحة ومنطق الحروب العالمية

2020/05/07 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبعاد‭ ‬وجود‭ ‬رموز‭ ‬عصية‭ ‬عن‭ ‬الحل‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬في‭ ‬جائحة‭ ‬الفيروس‭ ‬التي‭ ‬قصمت‭ ‬ظهر‭ ‬اقتصاد‭ ‬العالم‭ ‬وقتلت‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬انسان‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ .‬ لماذا‭ ‬تصر‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬التحقيق‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬ووهان‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انّ‭ ‬لديها‭ ‬أدلة‭ ‬قوية،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬اليقين‭ ‬في‭ […]

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