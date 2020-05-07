برهم صالح: يجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت

2020/05/07 | 02:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة، فيما شدد على استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت.وقال صالح في تغريدة له على موقع تويتر وتابعتها “العهد نيوز”، “أباركُ لرئيس الوزراء مصطفي الكاظمي نيل الثقة”، مبينا انه “بهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا”.وشدد “يجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت […]

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