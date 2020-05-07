اول تصريح الكاظمي بعد تمرير حكومته

2020/05/07 | 02:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعرب رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي، الخميس، عن امله ان تتكاتف القوى السياسية لمواجهة ما وصفها بالتحديات الصعبة.وقال الكاظمي في اول تصريح بعد تمرير حكومته في البرلمان العراقي، اليوم، “منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا .امتناني لكل من دعمنا، […]

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