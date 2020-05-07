حزب الله يعلق على نيل الكاظمي ثقة البرلمان: لن يعفي من الاستمرار بملاحقة المتورط بجريمة اغتيال القادة الشهداء

2020/05/07 | 02:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقتت كتائب حزب الله العراق، على نيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ثقة مجلس النواب.وقالت الكتاب، اليوم الخميس،: “نعلم ونقدر الضغط الكبير الذي تعرضت له الفئة المخلصة من الإخوة في مجلس النواب لأجل التصويت على تمرير حكومة الكاظمي”.واضافت “لكن هذا لا يعفي من الاستمرار بملاحقة من تورط في جريمة اغتيال القادة الشهداء ورفاقهم (أياً كان […]

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