مجلس النواب يُصوت على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء

2020/05/07 | 02:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صوت مجلس النواب، على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء.

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