الكعبي لحكومة الكاظمي: امامكم تحديات خطيرة ومسؤولية كبيرة

2020/05/07 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان امام الحكومة الجديدة تحديات خطيرة ومسؤولية كبيرة.

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