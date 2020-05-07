2020/05/07 | 02:26 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مُنحَت حكومة #مصطفى_الكاظمي الثقة من #البرلمان_العراقي بعد أن تأجل انعقاد جلسة منح الثقة لعدة مرات عن موعدها المقرر في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، لتعقد الجلسة في أول ساعة من صباح الخميس.
وأدى “الكاظمي” و…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: “الكاظمي” رئيساً للحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأدى “الكاظمي” و…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: “الكاظمي” رئيساً للحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً: “الكاظمي” رئيساً للحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).