رسمياً: “الكاظمي” رئيساً للحكومة العراقية

2020/05/07 | 02:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنحَت حكومة #مصطفى_الكاظمي الثقة من #البرلمان_العراقي بعد أن تأجل انعقاد جلسة منح الثقة لعدة مرات عن موعدها المقرر في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، لتعقد الجلسة في أول ساعة من صباح الخميس.وأدى “الكاظمي” و…

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