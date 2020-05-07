القبض على المسؤول المالي لخلايا “داعش” النائمة في الرقة

2020/05/07 | 02:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن الداخلي التابعة لـ #لإدارة_الذاتية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مسؤول التمويل لخلايا تنظيم “داعش” في مدينة #الرقة.وقالت قوات الأمن الداخلي “الأسايش”، « إنها تمكنت اليوم من “توقيف المسؤول المالي لخلايا تنظيم داعش…

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