«ليس لوحده»: عراقية تكسر عزلة “براد بيت” في حجره المنزلي

2020/05/07 | 02:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ مدّة جيدة، ونجم هوليوود الأميركي #براد_بيت يخضع للعزل الذاتي (الحجر الصحي) في منزله بـ #لوس_فليز في #كاليفورنيا، بسبب وباء #كورونا المستجد.لكن يبدو أن “بيت”، لا يعاني من الوحدة، إذ استقبل الأسبوع الماضي، الممثلة…

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