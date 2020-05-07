رجاء الجداوي: أنا وصمة في جبين الراقصات

2020/05/07 | 02:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقّت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، على مشهد الرقص الذي جسدته في مسلسل “لعبة النسيان” برفقة الفنانة المصرية دينا الشربيني، مؤكدًة أنها لم ترقص طوال حياتها ولكنها أُجبرت على المشهد كي تُخرج دينا الشربيني من “المود” السيئ الذي عانت منه.وقالت رجاء الجداوي في تصريحات متلفزة، إنها لا تستطيع الرقص على الإطلاق مردفة: “كل الستات في […]

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