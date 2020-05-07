حليمة بولند: استخدمت بول البقر لشعري

2020/05/07 | 02:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند سبب رفضها التمثيل، مشيرة إلى أنها تؤمن بالتخصص، فهي استطاعت أن تنجح كإعلامية لكنها تخاف أن تفشل في مجال الفن.وقالت حليمة في تصريحات تلفزيونية: “الفوازير اللي قدمتها كانت تجربة وحيدة وكنت أظهر فيها بدوري الحقيقي كإعلامية..على الرغم من إن اتعرض عليا أعمال كثيرة في مصر من المنتج محمد […]

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