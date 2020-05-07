إحالة تونسية للنيابة بعد تأليف (سورة كورونا)

2020/05/07 | 02:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت النيابة العامة التونسية، التحقيق مع فتاة نشرت نصا على صفحتها في فيسبوك سمته “سورة كورونا”، بعد موجة انتقادات واسعة ومطالب بمحاكمتها.وأحدث النص الذي نشرته آمنة الشرقي، وهو على طريقة مدعي النبوة في صدر الإسلام مسيلمة الكذاب، جدلا واسعا، لدى الرأي العام التونسي، الذي انقسم بين أغلبية تطالب بمحاكمة المتهمة وتسليط أقصى عقوبة عليها […]

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