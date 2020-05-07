عبد المهدي يدعو للالتفاف حول الحكومة الجديدة

2020/05/07 | 02:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الى الالتفاف حول الحكومة الجديدة لتوفير كل وسائل الدعم لها.

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