النصر يطالب الحكومة الجديدة بانتهاج سياسة وطنية فاعلة

2020/05/07 | 02:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ائتلاف النصر، دعمه لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالبا اياها بانتهاج سياسة وطنية فاعلة وحيادية.

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