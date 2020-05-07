إيران تبارك للكاظمي منح الثقة لحكومته

2020/05/07 | 02:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بارك السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، الخميس، لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي منح الثقة لحكومته.

وقال مسجدي في تغريدة له على تويتر، "مبروك للسيد مصطفى الكاظمي ووزرائه، مبروك للبرلمان العراقي للتصویت علی منحه الثقة لأغلبیة الحکومة".

واضاف، "اتمنى للحكومة التوفيق في خدمة الشعب العراقي المحترم واتمنى السعادة للشعبين الايراني والعراقي".

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الخميس، رسالة الى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.

ادناه نص الرسالة:

دولة رئيس مجلس الوزراء الاخ مصطفى الكاظمي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابارك لكم نيلكم ثقة ممثلي

بغداد اليوم - بغداد

طالب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الخميس، الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بانتهاج سياسة وطنية فاعلة وحازمة وحيادية وبتطبيق نزيه وكامل لبرنامجها.

وقال النصر في بيان، انه "يبارك تشكيل حكومة السيد

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