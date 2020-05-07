2020/05/07 | 02:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الخميس، رسالة الى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.

ادناه نص الرسالة:

دولة رئيس مجلس الوزراء الاخ مصطفى الكاظمي المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهابارك لكم نيلكم ثقة ممثلي الشعب وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة متمنين لكم كل توفيق ونجاح وإننا ندعو الجميع وأنفسنا للالتفاف حول الحكومة الجديدة لتوفير كل وسائل الدعم والمساعدة ليتسنى لها وللبلاد تجاوز الظروف الصعبة المعقدة.



وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعادل عبد المهدي

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بارك السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، الخميس، لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي منح الثقة لحكومته.

وقال مسجدي في تغريدة له على تويتر، "مبروك للسيد مصطفى الكاظمي ووزرائه، مبروك للبرلمان العراقي للتصویت عل

بغداد اليوم - بغداد

طالب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الخميس، الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بانتهاج سياسة وطنية فاعلة وحازمة وحيادية وبتطبيق نزيه وكامل لبرنامجها.

وقال النصر في بيان، انه "يبارك تشكيل حكومة السيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يوجه رسالة الى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يوجه رسالة الى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).