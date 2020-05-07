هذا ما طلبه عمار الحكيم من حكومة الكاظمي بعد نيل الثقة

2020/05/07 | 02:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الالتزام بما الزمت به نفسها في برنامجها الحكومي، فيما اعرب عن امله بال...

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