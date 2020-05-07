البرلمان العربي يرحب بتشكيل حكومة الكاظمي

2020/05/07 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في ظل الظروف التي يمر بها العراق.

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