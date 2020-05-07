تركيا تستضيف نهائي أبطال أوروبا في أغسطس

2020/05/07 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تاريخ 15 مايو، موعدا لاستئناف منافسات البطولة المحلية المعلقة منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد موافقة السلطات على عودة المباريات من دون جمهور.وأكدت الرابطة هذا الموعد لوكالة "سيد" الرياضية المرتبطة بوكالة فرانس برس.

وأفادت صحيفة "بيلد" بأن الرابطة أبلغت الأندية بهذا الموعد في رسالة ليل الأربعاء.

وأتى ذلك بعد إعلان المستشارة أنغيلا ميركل، إثر اجتماعها مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16، السماح باستئناف النشاط في النصف الثاني من الشهر الحالي، ما سيجعل من ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة المعلقة بسبب "كوفيد-19".

وقالت ميركل "يمكن استئناف البوندسليغا (الدرجة الأولى والثانية) في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد (الصحية) التي تم التوافق عليها".

ورحبت الرابطة المشرفة على الدرجتين الأولى والثانية (18 فريقا في كل منهما) بالخطوة.

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت "قرار اليوم هو نبأ جيد للبوندسليغا"، واضعا الأندية وأفرادها أمام "المسؤولية الكبيرة" الملقاة على عاتقهم "للالتزام بالقواعد التنظيمية بطريقة منضبطة".

وكانت خطوة السماح بالعودة متوقعة، بموجب مسودة اتفاق للاجتماع، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها صباح الأربعاء.

وجاء في المسودة أن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية ستكون "من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية" للأندية الـ36 وهي فكرة "مقبولة" اعتبارا من تاريخ معين، علما بأن الخطوة تأتي في إطار تخفيف واسع على المستوى الوطني، لإجراءات الإغلاق والعزل التي فرضت للحد من تفشي الوباء.

وعاودت الأندية الـ18 في الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وباتت ألمانيا أول دولة من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا تحدد موعدا لمعاودة نشاطها.

وقال حارس المرمى مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ والمنتخب الوطني، إن الدوري الألماني سيكون أمام مسؤولية كبيرة.

وأوضح في تصريحات صحفية "الناس سيتطلعون إلينا من دول أوروبية أخرى، من كل أنحاء العالم (...) هذه مسؤولية هائلة علينا، ويجب أن نكون مدركين لها".

وضمن البطولات الكبرى، كانت فرنسا أول دولة تعلن إسدال الستار على بطولتها المحلية وتتويج باريس سان جرمان بطلا لموسم 2019-2020، في حين تأمل إسبانيا وإيطاليا وإنكلترا في استئناف النشاط لكن ليس قبل يونيو.

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الموسم في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو (325 مليون دولار)، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية باتت على شفير الإفلاس.

كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محوريا بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشيا.

وفي حال خوض المراحل التسع المتبقية من منافسات البوندسليغا، ستتمكن الأندية الـ36 من الحصول على إيرادات البث، ما سيخفف من الخسائر المالية المتوقعة جراء توقف يقترب من إتمام شهره الثاني.

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