ترامب ليس متأكدا بعد من التزام الصين بالاتفاق التجاري

2020/05/07 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلف وباء كوفيد-19 أثرا كبيرا على الوظائف في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة لشهر أبريل ذروة تاريخية بينما تسجل نحو 30 مليون أميركي للحصول على تعويض البطالة منذ بداية الأزمة.قد يناهز معدل البطالة لشهر أبريل، الذي سيتم نشره الجمعة 20 في المئة، أي ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وفق وكالة فرنس برس.

والأربعاء، عكس نشر تقرير عن الوظائف في القطاع الخاص صورة عن حجم الأضرار.



إذ باتت 20 مليونا و236 ألف وظيفة في مهب الريح بحسب الدراسة الشهرية لمعهد "ايه دبي بي" للأبحاث.

وتكمن خطورة هذه الأرقام في أنها لا تعكس سوى الأيام الـ12 الأولى من الشهر الفائت، وفق ما لاحظ المعهد في بيان.

وطاولت هذه الخسارة الكبرى في أبريل كل فئات الشركات.

وبذلك، خسرت الشركات الصغيرة التي تمتلك أقل من خمسين موظفا نحو ستة ملايين وظيفة فيما خسرت الشركات المتوسطة 5.26 مليون وظيفة والشركات الكبرى التي تمتلك أكثر من 500 موظف 8.9 مليون موظف.وقال آهو يلديرماز المدير المشارك لمركز "ايه دبي بي" للأبحاث في بيان إن "خسارة الوظائف بهذا الحجم أمرا غير مسبوق".

وأضاف أن "العدد الاجمالي للوظائف الملغاة خلال شهر أبريل فقط تجاوز ضعف العدد الاجمالي للوظائف التي تمت خسارتها خلال الانكماش الكبير".

الثمن الأكبر

جائحة كورونا تتسبب بفقدان ملايين الأميركيين لوظائفهموالثمن الأكبر دفعه قطاع الخدمات مع إلغاء أكثر من 16 مليون وظيفة.

وتشمل نصف الوظائف الملغاة قطاعي الترفيه والفنادق.

وخسرت الشركات التي تصنع سلعا 4.2 مليون وظيفة أكثر من نصفها في قطاع البناء ونحو 1.7 مليون وظيفة في شركات التصنيع، بحسب التقرير.

وتعتبر معطيات المركز المذكور معيارا يستند إليه التقرير عن الوظائف الذي تصدره وزارة العمل الجمعة.

وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة.



وبالمقارنة فقد 8.6 وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية.

وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها.



والتزم طلاب المدارس منازلهم.

إن السرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاما إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل، الذين يعدون هذا التقرير الشهري.

وأوضحت المفوضة في المديرية جولي هاتش ماكسفيلد لوكالة فرانس برس أن أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما "الأعاصير، لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق هامة".

وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة منذ مارس، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من أبريل، 20 مليون طلب جديد.

لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية، نظرا لعدم تمكن العديد من الأشخاص من تقديم ملفاتهم لأن الأنظمة كانت مثقلة.



كما لم يحاول الكثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل.

وبينما انخفض معدل البطالة في فبراير إلى 3.5 في المئة في أدنى مستوى له منذ 50 عاما، فقد ارتفع في مارس إلى 4.4 في المئة مع فقدان 701 ألف شخص عملهم.

هبوط أسرع من المتوقع

مؤشرات الاقتصاد تذكر بالكساد الكبيرويساور الاقتصاديون القلق من اضمحلال التقدم الذي تم تحقيقه خلال عشر سنوات من النمو الاقتصادي، والذي شهد خاصة دخول المزيد من الأقليات إلى سوق العمل.



أما بالنسبة للنساء، فقد اجبرن غالباً على التوقف عن العمل منذ أن اغلقت المدارس أبوابها.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.8 في المئة في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة.



سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني.

وصرحت ديان سونك، من شركة جرانت ثورنتون لوكالة فرانس برس "من الواضح الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا".

وقد يؤدي برامج المساعدة الحكومية إلى انتعاش مؤقت في التوظيف خلال مايو ويونيو.

وحذرت من أن المستهلكين لا يشعرون بالأمان اللازم لارتياد المطاعم والمتاجر بحلول شهر يوليو، وقد تقوم الشركات الصغيرة "باللجوء إلى التسريح من جديد".

وخصصت إدارة ترامب والكونغرس ما مجموعه 669 مليار دولار من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع أجور موظفيها.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من الأضرار المستمرة التي يسببها التوقف المؤقت للنشاط، وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستوى طبيعي للبطالة".

وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 71 ألف حالة وفاة بكوفيد-19، وإصابة أكثر من 1.2 مليون حالة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

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