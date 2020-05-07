بلاسخارت تحثّ على استكمال كابينة الكاظمي

2020/05/07 | 03:36 - المصدر: السومرية نيوز

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رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بمنح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما حثت على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية للتصدي سريعاً للتحديات المتزايدة.

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