وفاة حماة عمرو دياب

2020/05/07 | 03:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت مساء اليوم السيدة رئيفة النورى، والدة زينة عاشور وجدة أولاد المطرب المصري عمرو دياب، وحرصت حفيدتيها جنا وكنزى على نعي الفقيدة برسائل مؤثرة، عبر موقع إنستقرام.جنا عمرو دياب، نشرت فيديو قديما مع جدتها رئيفة النورى، وعلقت عليه قائلة : أحبك تيتا..أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما […]

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