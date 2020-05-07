أول تعليق من الكاظمي بعد الحصول على ثقة البرلمان

2020/05/07 | 03:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب....

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