2020/05/07 | 04:10 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة العليا تسمح لنتنياهو بتشكيل حكومة رغم اتهامات الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 04:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

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