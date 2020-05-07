2020/05/07 | 04:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الخميس، رسالة إلى خلفه مصطفى الكاظمي قبيل مغادرة القصر الحكومي.

أرسل عبد المهدي رسالة إلى الكاظمي قبيل نهاية مشواره على رأس الحكومة

وقال عبد المهدي في رسالته، 7 آيار/مايو، مخاطبًا الكاظمي، "أبارك لكم نيلكم ثقة ممثلي الشعب وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة متمنين لكم كل توفيق ونجاح".

وأضاف، "إننا ندعو الجميع وأنفسنا للالتفاف حول الحكومة الجديدة لتوفير كل وسائل الدعم والمساعدة ليتسنى لها وللبلاد تجاوز الظروف الصعبة المعقدة".

وعقد عبد المهدي، في وقت سابق، اجتماعًا أخيرًا بأعضاء حكومته، على مأدبة إفطار، لإجراء "تقييم شامل للإنجاز الحكومي"، وفق بيان من مكتبه.

وأكد عادل عبدالمهدي، أن حكومته "عملت في فترة قصيرة بفريق متعاون ومنسجم وقدم الوزراء الكثير من الإنجازات لشعبهم"، مبينًا بالقول "إننا مؤمنون بالعمل المتعاقب والتراكم الإيجابي الموروث ولم نحول السلبيات إلى هدم".

وأعرب عبد المهدي، عن "شكره وتقديره للوزراء والمسؤولين في الحكومة على الجهود التي بذلوها خلال عملهم والأزمات التي تم تجاوزها بنجاح من أزمة السيول إلى تاجائحة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة شكلت كحكومة حل في ظروف معقدة وصعبة عام 2018 ولاتمتلك كتلة في البرلمان".

عقد عبد المهدي اجتماعًا أخيرًا بأعضاء حكومته

وقال عبدالمهدي، "إننا عملنا على إيجاد إعلام الدولة وليس إعلام المسؤول ولم نلجأ للإعلام التسقيطي والجيوش الإلكترونية، وحاولنا إعطاء الأولوية للدستور والقانون والشعب الذي هو مصدر السلطات".

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