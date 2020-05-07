خلال 24 ساعة.. تسجيل ألفي وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/05/07 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين ليقرر ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة، الذي وقعه البلدان في يناير الماضي.وقال ترامب متحدثا لصحفيين في البيت الأبيض، إنه ينتظر ليرى ما إذا كانت الصين ستحافظ على اتفاق التجارة.

وتدهورت العلاقة بين واشنطن، وعدة عواصم غربية من جهة، وبكين من جهة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تبين أن الصين قد تكون أخفت حقائق عن المجتمع الدولي تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

والأربعاء، أعلن جون راتكليف، الذي عينه الرئيس الأميركي مديرا للاستخبارات، أنه سيركز على الصين كونها الدولة التي تطرح أكبر تهديد للولايات المتحدة كدولة عظمى عالميا.

وأعلن راتكليف، العضو الجمهوري في الكونغرس من تكساس، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ "أعتبر الصين كأكبر تهديد حاليا"، موضحاً "أي فيما يتعلق بوباء كوفيد-19 والدور الذي تضطلع به الصين.



والسباق لتطوير شبكة الجيل الخامس في الاتصالات.



وقضايا القرصنة المعلوماتية" ثم تابع "جميع هذه القضايا مرتبطة بالصين".

ومنتصف أبريل، أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب ممثل التجارة الأميركية في بيان مشترك "ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل.



أي شائعات تقول عكس ذلك هي خاطئة تماماً".

وأتى البيان المشترك بعد تقرير لوكالة بلومبيرغ قالت فيه إن الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مليارات الدولارات من الواردات الصينية، ستبقى سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر2020، وبعد ذلك يمكن إزالتها.

وتطالب بكين واشنطن بإلغاء كلي أو جزئي للرسوم الجمركية العقابية المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتّحدة.

وأشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتيل حرب تجارية مع بكين في 2018، خصوصاً بهدف إعادة التوازن إلى التجارة الثنائية، ما نتج عنه رد من الصين وقلق في الأسواق العالمية.

وبموجب الاتفاق الجزئي، ستواصل إدارة ترامب فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25 في المئة على منتجات صناعية تساوي قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، في حين ستخفض إلى 7,5 في المئة أي النصف رسم الـ15 في المئة الذي كان مفروضاً على واردات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار سنوياً.

كما وافق الرئيس الأميركي على إلغاء رسوم جمركية إضافية قدرها 15 في المئة كان مقرراً فرضها اعتباراً من منتصف ديسمبر على ما قيمته 160 مليار دولار من السلع الصينية.

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