بعد تأخر شحنة كمامات.. كاليفورنيا تعلن استرداد أموالها من الصين

2020/05/07 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ولاية كاليفورنيا استرداد 247 مليون دولار بسبب تأخر تسليم الأقنعة الواقية التي طلبتها بموجب صفقة مع شركة صينية، وفق وسائل إعلام أميركية.وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن متحدث باسم الولاية الأربعاء قوله إن بكين فشلت في الوفاء بالموعد النهائي لتسليم دفعة من أقنعة التنفس N95 الواقية من الفيروسات.

وقال إن الموعد النهائي كان محددا باتفاق مسبق بين الحكومة الفيدرالية الأميركية والحكومة الصينية في 30 أبريل الماضي.

قدرت قيمة العقد المبرم مع مع مؤسسة " BYD"، وهي شركة سيارات كهربائية مقرها في الصين، بمليار دولار تقريبا.

وشركة " BYD انتقلت لإنتاج أقنعة واقية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تصل عشرات الملايين من الأقنعة إلى كاليفورنيا هذا الشهر.

ولدى الشركة مهلة حتى 31 مايو الجاري لتسليم البضاعة، وسيتوجب عليها إعادة المبلغ المتبقي من مدفوعات الولاية إذا فشلت في الوفاء بهذا الموعد النهائي.

ويواجه حاكم الولاية، جافين نيوسوم، مشاكل عدة لها علاقة بالصفقة مع بكين، حيث بدأ المشرعون في الولاية يطالبون بتفاصيل عن صفقته التي تبلغ قيمتها مليار دولار تقريبًا لتلقي 200 مليون قناع شهريًا من مصنع صيني.

ووفقًا لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" فإن مجلس الشيوخ والجمعية العامة في ولاية كاليفورنيا يعيشون ضغوطا بسبب الصفقة.

وقالت عضو لجنة الميزانية بمجلس النواب فيل تينغ في مقابلة مع صحيفة كرونيكل الأربعاء "ليس لدينا أي معلومات عن عدد الأقنعة التي سنشتريها، ومن الذي نشتري منه، وبأي ثمن ...



ما هو التزامنا؟".

من جانبها، بعثت رئيسة لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ هولي ميتشل برسالة طلبت فيها تفاصيل كاملة عن الصفقة، بما في ذلك معايير الجودة والسعر لكل قناع.

وكتبت ميتشل، وفق صحيفة نيويورك بوست "في ظل الظروف العادية ، كان أمام الهيئة التشريعية المزيد من الوقت لمناقشة إنفاق بهذا الحجم وكان لديها الوقت لفحص تفاصيل العقد بدقة قبل المتابعة".

وأنشئت شركة "بيد" في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات، وفي عام 2008، اشترت شركة "بوركشير هاتاواي"حصة فيها تقدر بـ 24.8 في المئة، ومنذ ذلك الحين، نمت "بيد" لتصبح واحدة من أكبر صانعي السيارات الكهربائية وشاركت مع تويوتا في نوفمبر لإطلاق مشروع مشترك في بطاريات السيارات الكهربائية.

وتدير "بيد" أيضًا شركة فرعية أميركية في لانكستر بولاية كاليفورنيا، والتي توظف حوالي 1000 شخص، وفقًا لصحيفة التايمز.

وعلى الرغم من نموها، أعلنت الشركة أن أرباحها شهدت انخفاضًا بنسبة 42 في المئة العام 2019، مشيرة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، وخفض الدعم الحكومي والتغييرات في قواعد الانبعاثات في الصين.

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