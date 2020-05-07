"بلاسخارت" تؤكد دعم الامم المتحدة لحكومة الكاظمي

2020/05/07 | 06:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بمنح الثقة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وحثت على استكمال تشكي...

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