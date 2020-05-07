2020/05/07 | 07:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بارك المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد “داعش” بريت ماكغورك، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي،بعد نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة الانتقالية.وقال ماكغورك في تغريدة على “تويتر“، “أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء للعراق “.وأضاف انه “قائد متمرس وموحد لديه أجندة هائلة نيابة عن الشعب العراقي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكغورك : أتمنى لصديقي الكاظمي التوفيق.. وهو قائد متمرس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكغورك : أتمنى لصديقي الكاظمي التوفيق.. وهو قائد متمرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).